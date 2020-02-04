Москва, 4 февраля 2020, 17:37 — REGNUM Социологи «Левада-центра» зафиксировали очевидную вещь, когда выяснили, что большинство населения страны недовольны качеством работы правительства, которое возглавлял Дмитрий Медведев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по результатам опроса, проведённого «Левада-центром», большинство жителей России (74%) считают, что предыдущее правительство РФ, которым руководил Дмитрий Медведев, не добилось улучшения положения дел в стране.