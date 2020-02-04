Москва, , 17:37 — REGNUM Социологи «Левада-центра» зафиксировали очевидную вещь, когда выяснили, что большинство населения страны недовольны качеством работы правительства, которое возглавлял Дмитрий Медведев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

«Я бы не стал полностью доверять тому, что публикует «Левада-центр», и у меня к ним очень большие методологические претензии, — сказал Кагарлицкий. — Однако должен признаться, что если не брать проправительственных политологов, то я не встречал ни одного человека ни в одном регионе России (включая даже вице-губернаторов), который бы сказал хоть одно хорошее слово о правительстве Дмитрия Медведева. Все, от таксистов до вице-губернаторов, от преподавателей провинциального вуза до московских бизнесменов, все оценили работу бывшего премьер-министра исключительно отрицательно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по результатам опроса, проведённого «Левада-центром», большинство жителей России (74%) считают, что предыдущее правительство РФ, которым руководил Дмитрий Медведев, не добилось улучшения положения дел в стране.