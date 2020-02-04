Сеул, 4 февраля 2020, 17:30 — REGNUM Автопроизводитель Hyundai Motor объявил о частичной приостановке производства в Южной Корее из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV, 4 февраля сообщает агентство Reuters.
Согласно заявлению компании, эпидемия в Китае вызвала сильные перебои в поставках, и это оказалось критичным для ряда производств.
Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия уханьского коронавируса с начала января вызвала резкое падение на всех мировых рынках.
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