Москва, , 17:29 — REGNUM Цены на нефть упали более чем на 15% за короткое время, больше чем другие сырьевые товары. По мнению старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, это реакция на падение спроса на нефть в Китае на 20% вследствие вспышки эпидемии коронавируса и в целом на профицит на топливном рынке. Об этом он заявил 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Данная тенденция сулит не только бюджетные проблемы нефтедобывающим странам, но и вероятность резкого падения Saudi Aramco, котировки которых по всей видимости пока поддерживаются ближневосточными финансовыми структурами, что, конечно, не может продолжаться долго», — пояснил эксперт.

Согласно публикациям в СМИ 4 февраля, Саудовская Аравия призывает ОПЕК и другие страны, участвующие в сделке картеля, значительно снизить нефтедобычу на короткий период. Как подчеркнул Сувверов, объём нового сокращения называется в 500 тыс. баррелей, это может на время сдержать падение нефтяных цен, но основным итогом станет цементирование позиций США как ведущего производителя энергоресурсов в мире и не только экономической и военной, но и энергетической сверхдержавы.

«Ведь США в сокращении нефтедобычи участвовать не будут, поэтому их рыночная доля и влияние на нефтяном рынке увеличится. И можно будет позволить не только Германию и Польшу, но и Белоруссию снабжать топливом», — добавил эксперт.