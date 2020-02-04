Рига, , 17:28 — REGNUM Дискуссии по многолетнему бюджету ЕС в преддверии назначенного на 20 февраля саммита продвигаются очень медленно. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

«До достижения единства в этом вопросе очень далеко», — сказал Кариньш.

По его словам, переговоры по сути можно разбить на два больших блока. Первый — насколько велик будет бюджет ЕС в 2021 — 2027 гг. Второй — как эта сумма распределится среди стран участников союза. Пока нет прогресса даже в первой части, отметил Кариньш.

Напомним, в период с 2014 г. по 2020 г. Латвия получила от ЕС 7,9 млрд евро. На период с 2021 г. по 2027 г. дотации могут снизиться до 7,7 млрд евро.