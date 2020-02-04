Рига, , 17:20 — REGNUM В Рижскую Восточную клиническую больницу начали поступать из Германии реагенты для выявления коронавируса. Об этом пишет портал Nra.lv.

До этого, отмечают журналисты, Латвия получала соответствующие препараты из лабораторий Нидерландов и Швеции. Полученные препараты позволяют специалистам определять наличие коронавируса в течение 5 часов после получения мазки из носа или горла пациента.

По данным журналистов, Латвия уже получила из Германии 50 реагентов и еще 100 должны прийти на этой неделе.

Напомним, на сегодняшний день в Латвии случаи заболевания коронавирусом пока не были констатированы. Число заболевших от вспышки коронавируса в мире превысило 20,6 тыс. человек.