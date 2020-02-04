Москва, , 17:14 — REGNUM Банк России в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид, что на 69 больше, чем было выявлено годом ранее. Об этом сообщает RNS со ссылкой на главу департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.

Отмечается, что за последние пять лет регулятор совместно с правоохранительными органами выявил порядка тысячи финансовых пирамид. При этом тенденцией последних лет стало их перетекание в интернет-пространство.

«Финансовые пирамиды предлагают якобы инвестирование в драгоценные металлы, в криптовалюту, в иные финансовые продукты», — рассказал Лях.

Представитель ЦБ напомнил об опасности вложения средств в незнакомые организации и порекомендовал гражданам заранее проверять, есть ли у заинтересовавшей их организации лицензия на финансовую деятельность, выдаваемая Банком России.