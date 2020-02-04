Тверь, , 17:11 — REGNUM Тверской области необходима системная модернизация и повышение надёжности систем жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 4 февраля на заседании правительства Тверской области заявил губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. На заседании обсуждалась госпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020−2025 годы.

«В послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что развитие инфраструктуры входит в число главных факторов обеспечения опережающего роста валового внутреннего продукта. В Тверской области необходимо провести системную модернизацию и повысить надёжность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», — обозначил Игорь Руденя.

Первоочередной задачей, напомнил губернатор, является консолидация коммунальных активов региона.

На весь период действия госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» объём её финансирования составит около 16 млрд рублей. В 2020 году на мероприятия программы направят три миллиарда. В частности, планируется приобретение мобильной блочно-модульной котельной, а также дизель-генераторов и другого оборудования, 22 млн рублей направят на закупку топлива для котельных. В этом году на модернизацию и реконструкцию объектов теплоснабжения направят 168 млн рублей, 117 млн рублей потратят на капитальный ремонт. Результатом должно стать снижение числа аварий и потерь на сетях.

Отдельно на заседании обсуждались вопросы газификации, прежде всего, юго-западных и северо-восточных территорий Верхневолжья, в том числе строительство газопровода «Ржев — Нелидово». На программу газификации региона в 2020 году планируется направить 443 млн рублей. К 2025 году уровень газификации региона должен вырасти с 65% до 73%, будет построено свыше 318 км газовых сетей, обеспечена возможность получения газа для 12 тысяч домовладений.

Также в рамках программы планируется развивать систему профессионального образования по отрасли энергетики. Предусмотрено повышение профессиональной направленности образовательных организаций, участие работодателей в составлении учебных планов, повышение доли трудоустройства выпускников в регионе.