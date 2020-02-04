Рига, , 17:10 — REGNUM Экономике Латвии сейчас был бы очень полезен приход нового игрока на банковский рынок. Об этом, как пишет портал LSM, сообщила председатель Комиссии по рынкам финансов и капитала (FKTK) Санта Пургайле.

По ее словам, сегодня в стране существует диспропорция между ростом экономики и объемом выданных банками кредитов.

По мнению Пурмайле, это создаёт возможности для нового игрока «сконцентрироваться на кредитовании малого и среднего бизнеса». В этом качестве, по мнению главы FKTK, может выступить «европейский или глобальный бизнес».

Санта Пурмайле отказалась прогнозировать, сколько из 16 работающих латвийских банков не закроются до конца года.

По ее словам, 21 февраля Латвия ждёт сообщения FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — Financial Action Task Force on Money Laundering) о том, удастся ли стране избежать включения в «серый список» стран, имеющих проблемы с легализацией полученных преступным путём средств.