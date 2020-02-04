Москва, , 16:50 — REGNUM Китайские власти гораздо эффективнее работают с эпидемией коронавируса, чем в случае с атипичной пневмонией 2002−2003 годов. Об этом 4 февраля заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире телеканала «Россия 24».

«Если мы посмотрим на географическую локализацию, крайне мало случаев в миреи даже в самом Китае это в общем-то две провинции Хунань и Хубэй. Более того, то, что мы сейчас наблюдаем в самом Китае позволяет очень уверенно говорить о том, что власть не просто контролирует ситуацию, но справляется с этим значительно лучше, чем это было во время атипичной пневмонии в 2002—2003 годах», — заявил Шаповалов.

К настоящему моменту коронавирусом заражены 20 тыс. 624 человека, более 400 умерли. В то же время 667 человек уже выздоровели — и число возрастающих растёт всё более быстрыми темпами.