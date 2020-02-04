Москва, , 16:45 — REGNUM Какова бы ни была реальная ситуация с эпидемией коронавируса, информационная шумиха вокруг неё определённо носит искусственный характер. Об этом 4 февраля заявил политолог Николай Стариков в эфире телеканала «Россия 24».

«Сложно сказать, искусственного он происхождения или естественного. Но то, что информационная шумиха вокруг этого вируса имеет искусственное происхождение — об этом уже сказали и власти Китая», — заявил Стариков.

«Совсем недавно они выступили с заявлением, что есть такая страна на карте, называется Соединённые Штаты Америки, которая и первая начала эвакуировать персонал из своих посольств, и начала информационную кампанию, когда для того ещё, по сути, никаких предпосылок для этого нет. Через вирус, через информационную войну мы видим обычную конкуренцию между сверхдержавами», — подчеркнул он.