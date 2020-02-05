Калуга, , 08:00 — REGNUM Недавно построенный в Износковском районе Калужской области экотехнопарк «Калуга» опубликовал на своей официальной странице в Инстаграм видеоролик о встрече руководства предприятия с экологическими активистами, экспертами и местными жителями. В ходе развернувшейся дискуссии прозвучали острые вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы. Информационная открытость и стремление к постоянному диалогу с общественностью являются стратегическими ценностями экотехнопарка, отметили в пресс-службе «Калуги».

Руководство предприятия прекрасно понимает всю остроту интереса местных жителей и экологических активистов к своей деятельности, подчеркнули в пресс-службе. Чтобы развеять возможные сомнения и дать четкие, профессиональные ответы на имеющиеся вопросы, представители экотехнопарка показали журналистам, активистам, блогерам и экспертам-экологам весь комплекс объектов от контрольно-пропускного пункта на въезде до очистных сооружений и будущих мест утилизации отходов.

«Эксперты и общественники получили всесторонние ответы на самые острые вопросы. Работа экотехнопарка начнется в ближайшее время», — подчеркнули в пресс-службе.

Как выяснилось, проехать на территорию экотехнопарка могут только аккредитованные грузовики, номера которых занесены в базу данных предприятия. Это означает, что никаких «левых» грузов и отходов, неподходящих по классу опасности, в «Калугу» не пропустят. А легальные мусоровозы сначала пройдут радиометрический контроль и только потом отправятся на разгрузочный терминал.

Предмет особой гордости сотрудников экотехнопарка — автоматические сортировочные линии. Они извлекают из общей массы мусора картон, бумагу, стекло, металл и пищевые отходы, чтобы направить их на вторичную переработку. Впоследствии это ценное сырье получит новую жизнь в товарах, выпускаемых партнерами экотехнопарка.

Для неподдающихся дальнейшей переработке отходов приготовлены места утилизации, надежно изолированные от окружающей среды. Эксперты и местные жители с большим интересом осмотрели скважины гидрологического контроля — в них размещены автоматические датчики, отслеживающие малейшие изменения химического состава грунтовых вод. Так что никакой опасности для природы утилизируемые здесь отходы не принесут, отметили в пресс-службе.

Выпуск видеоролика о работе «Калуги» — далеко не единственная инициатива экотехнопарка по включению максимального количества заинтересованных лиц в активное обсуждение его работы. Например, в интернете давно уже работает официальный сайт проекта, на котором оперативно появляются все новости, связанные с работой экотехнопарка. Также у «Калуги» имеются корпоративные страницы в ведущих соцсетях.

А в конце прошлого года на базе экотехнопарка прошло выездное заседание депутатов Износковского района Калужской области. Участники встречи осмотрели новый объект по обращению с отходами и уделили большое внимание социальным проектам «Калуги», силами которой построена новая школьная спортплощадка в поселке Шанский Завод и отремонтировано несколько важных соцобъектов. Также экотехнопарка проложил в районе новые дороги и создал для местных жителей около 150 рабочих мест.