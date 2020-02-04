Москва, , 16:27 — REGNUM Законопроект о депортации иностранцев с опасными заболеваниями станет эффективной мерой для защиты общества от эпидемиологических угроз. Об этом 4 февраля заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире телеканала «Россия 24».

«Было бы странно принимать законы по поводу каждой конкретной инфекции. Это принято по целому ряду заболеваний и это, между прочим, продолжает тему комплексной системы реакции государства — лучше межгосударственного реагирования, — на подобные угрозы», — заявил Климов.

По его словам, если речь идёт о тысячах людей, то это означает «серьёзную нагрузку на государство, не только организационно-техническую, но и финансовую».

«Потому у нас должны быть механизмы — это не значит что чихнул и немедленно выдворяем, там будет разработан механизм, — но я считаю, что это хорошая мера защиты вообще. Один из плюсов заключается в том, что и наше общество, и международное серьёзнее задумается над реальными проблемами», — подчеркнул сенатор.

Ранее «Известия» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ сообщили о том, что МВД подготовило законопроект о порядке депортации иностранцев, у которых выявлены опасные для общества заболевания.

По данным издания, речь идет о подготовленных ведомством поправках в статьи 31, 32.2 и 34 закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Перечень опасных болезней включает 16 вирусов — в их числе коронавирус, чума, холера, туберкулез, ВИЧ и сибирская язва.