Олайне, , 16:23 — REGNUM Компания, учредителями которой являются представители КНР, возводит завод по производству фанеры в индустриальной зоне Олайне (Латвия). Об этом пишет портал la.lv.

Планируется, что строительство завода будет завершено в IV квартале 2020 года, после чего начнётся процесс установки и отладки оборудования.

По последним данным, на заводе будут работать 40 человек. Сырье для обработки китайские бизнесмены планируют закупать на рынке Латвии.

Ожидается, что на первом этапе предприятие будет выпускать около 5 000 м3 фанеры в месяц. Весь объём продукции предназначен для заводов компаний учредителей в Китае.