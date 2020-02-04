Киев, , 16:21 — REGNUM В 2019 г. украинские «заробитчане» перечислили в страну около 12 млрд долларов денежных переводов, что позитивно сказалось на курсе гривны.

Соответствующие данные обнародовала 4 февраля пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос «Громадского».

Нацбанк подчеркнул, что переводы от украинцев, работающих за границей, в таких объемах определяли «благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года».

Регулятор отмечает, что именно стабильные объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году — с 28 грн за доллар до примерно 23 грн.

ИА REGNUM отмечает, что в 2018 году, по расчетам Нацбанка, объемы денежных переводов «заробитчан» составили около $11 млрд. Вместе с тем, есть и другие оценки — по расчетам Всемирного банка это может быть и $14 млрд.

Власти на Украине заявляли, что интерес украинцев к трудовой миграции за границу в начале прошлого года достиг пика и во второй половине 2019 г. значительно снизился