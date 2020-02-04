Ярославль, , 16:15 — REGNUM Принадлежащее мэрии Ярославля «ПАТП-1» возьмет в аренду шесть автобусов «ЛиАЗ» у индивидуального предпринимателя. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Предприятие объявило конкурс на услуги аренды автобусов большой вместимости сроком на 11 месяцев общей стоимостью 5 млн 280 тысяч рублей. Была подана лишь одна заявка, конкурсная комиссия приняла решение заключить договор с единственным участником закупки. Им стал ярославский предприниматель Александр Баранов, который занимается пассажирскими перевозками в городе, в частности, на маршрутных такси.

Согласно условиям конкурсной документации, автобусы должны быть не старше 2009 года выпуска, соответствовать нормам «Евро-4», вмещать не менее 110 человек.

В 2019 году власти Ярославля объявили о намерении существенно обновить автобусный парк. Часть автобусов была куплена, часть взята в лизинг, часть бывших в употреблении автобусов поступили из Москвы бесплатно.

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