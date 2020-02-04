Москва, , 16:10 — REGNUM Нефтяной рынок 4 февраля взялся за новые попытки нащупать уходящую из-под ног почву после того, как днем ранее от дальнейшего снижения рынок не удержал минимум с августа 2019 года ($56 по сорту Brent), заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Нефть дорожает на 1,3% после падения на 4,6%3 февраля. Сегодня этот технический уровень в $56 выполняет роль сопротивления, которое пока остается неприступным и может остаться таковым и дальше, судя по сократившейся торговой активности. Хотя у покупателей и появились более прочные аргументы благодаря ОПЕК.

Согласно высказываниям помощника президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле обсуждали участие России на экстренной встрече ОПЕК+, где может быть принято дополнительное ограничение нефтедобычи в размере 500 тыс. барр./сутки. Вдобавок к этому Саудовская Аравия может пойти на дополнительное сокращение в 1 млн барр./сутки. Саммит, изначально запланированный на март, может состояться 14−15 февраля.

Рынок тем не менее не горит желанием отыгрывать почти 24%-ное понижение от пиков с начала года. Обсуждаемые сокращения еще должны быть утверждены, а их масштаб может выглядеть недостаточным на текущий момент на фоне того, насколько просел мировой спрос из-за эпидемии коронавируса.

Власти Поднебесной сделают все возможное для того, чтобы за счет смягчения монетарной политики и расширения госрасходов уменьшить масштаб проблем и как можно быстрее вернуть экономическую активность в прежнее русло.

До этого момента покупатели будут ослаблены, а цены на нефть могут придерживаться понижательной траектории, пусть и не в прежних темпах благодаря беспрецедентным мерам Народного Банка Китая по насыщению рынка ликвидностью», — пояснил эксперт.

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