Москва, , 16:09 — REGNUM Россия давно предлагала выработать единые правила для координации деятельности государств в борьбе с эпидемиями, однако эти идеи так и не получили воплощения. Об этом 4 февраля заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я напомню, что когда ещё была «Большая восьмёрка», наш президент предложил включить в повестку дня вопросы борьбы с инфекционными заболеваниями. Причём комплексно, в том числе надо распознать: угроза есть, угроза нет. Как реагировать? Как реагировать международному сообществу. Потому что вирусы и бактерии не знают государственных границ. Идёт серьёзная миграция населения», — заявил Климов.

«Если бы тогда такие меры были обсуждены и выработаны, может быть сегодня было поспокойнее», — подчеркнул он.