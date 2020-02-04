Москва, , 16:05 — REGNUM Как теперь говорят, «рубль вам не Tesla, постоянно расти не будет». Российская валюта проверяет уровень патриотизма и глубину кошелька у тех, кто в нее верит. Но рынки, как всегда, расставят всё и всех по местам, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий директор учебного центра School Trading & FA Константин Кузин.

«Российская валюта уступает доллару с середины января и, найдя 3 февраля сопротивление на отметке 64 рубля, ушла на коррекцию.

Основания, которые будут способствовать повышению стоимости доллара за рубль не пропали, а именно — коронавирус не побежден, рынки штормит, нефтепродукты дешевеют.

Давать прогнозы дело неблагодарное, а уж по нефти и подавно, но не исключено, что экспирацию мартовского контракта нефти марки Brent на Московской бирже можно будет увидеть в районе $50 за баррель

Так что котировку валютной пары доллар-рубль ниже 63,50 руб./доллар придется наблюдать еще нескоро.

5 и 6 февраля вполне может произойти штурм уровня 64,50 рубля за одну вечнозеленую единицу и сбор в крестовый поход на уровень 66 рублей за стопами медведей», — считает эксперт.

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