Москва, , 16:00 — REGNUM Фильтр на пути перемещения наличных денег через границу необходим в условиях, когда деньги участвуют и в коррупционной, и в террористической деятельности. Об этом заявил 4 февраля в эфире радио Sputnik кандидат экономических наук, эксперт РИСИ Михаил Беляев, комментируя новые требования к частным лицам при пересечении границ стран ЕАЭС.

Он отметил, что человеку, который перевозит деньги для личных нужд, вполне достаточно суммы в $100 тыс., которая не требует подтверждения происхождения. В остальных случаях требование задекларировать деньги и объяснить, откуда они взялись, вполне справедливо.

«Когда перевозят много наличных, нужно понимать, что они, как правило, берутся из не вполне легального бизнеса и служат составляющей как коррупционной, так и террористической деятельности», — пояснил Беляев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 февраля при пересечении границ стран Евразийского экономического союза частные лица должны объяснить происхождение наличных денег в том случае, если перевозимая сумма превышает $100 тыс. или эквивалент в иной валюте. Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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