Москва, , 15:58 — REGNUM Информационный шум, связанный с эпидемией коронавирусам, не соответствует возникающим от неё рискам. Об этом 4 февраля заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний день около 400 человек погибло от вируса. Я посмотрел счётчик статистический китайский — они дают обновление буквально каждую минуту, — у них за сегодняшний день по разным причинам умерло 12 тыс. человек. От других причин — просто население огромное. Дорожно-транспортные происшествия, что-то на производстве, естественная смертность — всего 12 тыс. человек», — заявил Климов.

«Мы говорим о 400 случаях, причём случаях, которые в значительной степени произошли с людьми преклонного возраста, имевшими отягчающие заболевания. Это говорит о том, что тот шум, который поднимается информационный — явно непропорционален тем рискам, которые там имеются», — подчеркнул он.