Ростов-на-Дону, , 15:55 — REGNUM Инвентаризация стадиона «Ростов Арена» займёт в общей сложности полгода. Завершить процесс планируется к 1 июня 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Инженерное оснащение главного спортивного объекта ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону насчитывает более 145 тыс. единиц. Это оборудование и все объекты коммунальной инфраструктуры. Наряду с этим будет разработан план развития стадиона, который поможет к 2024 году вывести объект на самоокупаемость. Не исключено, что к созданию «дорожной карты» привлекут российских и зарубежных специалистов.

ИА REGNUM напоминает, что стадион был принят в региональную собственность в декабре 2019 года. Годовое содержание «Ростов Арены» оценивается в 300 млн рублей. Только на футбольных матчах объект окупиться не может, считает донской губернатор Василий Голубев.