Бишкек, , 15:49 — REGNUM Азиатский банк развития намерен предоставить Киргизии $100 млн (6 млрд 390 млн рублей) на реализацию проекта по модернизации Уч-Курганской гидроэлектростанции, что позволит увеличить ее мощность со 180 до 216 мегаватт. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

Из этой суммы $40 млн (2 млрд 556 млн рублей) составит грант, а еще $60 млн (3 млрд 834 млн рублей) — кредит сроком на 32 года со ставкой в 1% годовых в течение восьми лет льготного периода и 1,5% — по его истечении.

Отметим, что из этих денег $3,5 млн (более 223 млн рублей) планируют потратить на консультационные услуги и еще $5,9 млн (377 млн рублей) — по статье «непредвиденные расходы».

По словам заместителя председателя госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии Айтмамата Кадырбаева, за более чем 55 лет с момента запуска Уч-Курганская ГЭС полностью выработала свой эксплуатационный ресурс и нуждается в срочной модернизации устаревшего оборудования.