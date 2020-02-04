Бишкек, , 15:39 — REGNUM В 2019 году фермеры и крестьянские хозяйства Киргизии произвели продукцию животноводства на сумму 103,9 млрд сомов (95 млрд рублей), что больше показателя 2018 года на 2,5%. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба правительства.

За минувший год в республике произведено 413,5 тысяч тонн мяса в живой массе, что на 2,5% больше, чем было произведено за 2018 год. Увеличение показателя происходит за счет роста численности поголовья скота и домашней птицы.

Поголовье крупного рогатого скота за год увеличилось на 51 862 голов, овец и коз — на 90 174 голов, лошадей — на 17 355 голов и домашней птицы — на 99 279 голов.

При этом в 2019 году объем надоев молока вырос на 2,4% и составил 1 млн 627,8 тысяч тонн, а производство яиц увеличилось на 5,3% и достигло 561 млн 288 тысяч штук. Производство шерсти превысило 12,9 тысячи тонн, что на 1,1% превышает уровень 2018 года.