Минск, , 15:36 — REGNUM Белоруссия готова покупать у России нефть по мировым ценам, однако Москва настаивает на «существенной премии» за поставку сверх. Об этом 4 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — цитирует его БелТА.

Лукашенко добавил, что Москва не соглашается на такие предложения и настаивает «еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку нефти в Белоруссию».

«А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?» — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия не смогла договориться о покупке нефти у России по льготной цене. Поставки российской нефти в Белоруссию прекратились. Минск начал закупать нефть у Норвегии, а также искать возможности покупки у других стран. При этом ранее Белоруссия закупала нефть исключительно у России, и поставлялась она по трубопроводу. Закупка нефти у других стран логистически гораздо сложнее и дороже.