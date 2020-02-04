Москва, , 15:31 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Ford на российском рынке ООО «Форд Соллерс Холдинг» объявил об отзыве 125 машин Ford Transit. Об этом сообщается на официальном сайте Росстандарта.

Согласно заявлению, отзыв касается автомобилей Ford Transit, собранных с 25 июня по 29 ноября 2019 года.

«Причиной отзыва транспортных средств с исполнением загрузочного пространства «бортовая платформа» является перекрытие задних огней при откидывании заднего борта более чем на 50%, а также отсутствие наклейки, предупреждающей об этом», — говорится в сообщении службы.

Отмечается, что все необходимые работы будут осуществлены для владельцев отзываемых авто совершенно бесплатно.

Ранее пресс-служба Ford Sollers сообщила, что на предприятии Ford Sollers в Елабуге был собран 80-тысячный Ford Transit с момента начала производства модели в январе 2012 года.

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