Уфа, , 15:30 — REGNUM Три новых высокоурожайных сорта картофеля представили в Башкирии. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба республиканского сельского хозяйства.

По сообщению пресс-службы ведомства, селекционеры Башкирского государственного аграрного университета представили три высокоурожайных сорта «Эрвел», «Агата НС» и «Ирендык», которые прекрасно адаптированы к климату Приволжского федерального округа. Отмечается, что эти сорта устойчивы к разным болезням.

Отмечается, что сорт «Эрвел» обладает мощной корневой системой, которая превышает стандартные показатели в два раза. При этом данный картофель пригоден как для пищи, так и в качестве сырья. В сортах «Агата НС» и «Ирендык» содержится высокая концентрация крахмала и витамина С.

По словам создателя сортов, главного научного сотрудника Башкирского ГАУ Дениса Андрианова, эти два сорта сохраняют свой первоначальный цвет на протяжении более пяти суток, даже после термической и механической обработки.

Отличительной особенностью новинок является их низкая стоимость. Они дешевле отечественных и зарубежных образцов примерно на 12 процентов.

Сообщается, что ближайшее время на сорт «Эрвел» будет получен патент, а сорта «Агата НС» и «Ирендык» будут внесены в государственный реестр селекционных достижений.

Отмечается, что еще четыре новых сорта картофеля, которые вывели ученые Башкирского ГАУ проходят государственные сортоиспытания по России.

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