Нижний Новгород, , 15:26 — REGNUM Нижегородская область в рамках национального проекта «Здравоохранение» закупила два мобильных медицинских комплекса. По словам губернатора Глеба Никитина, комплексы будут включены в состав «Поездов здоровья», сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Никитин добавил, что в соответствии с детским модулем бригады поездов дополнят специалисты педиатрического направления: врач-педиатр, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач ультразвуковой и функциональной диагностики, а также медицинская сестра.

Первый детский комплекс вышел на работу уже в конце января. Второй комплекс войдет в состав поезда весной. За два выезда специалисты детского комплекса осмотрели около 70 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, поезда были сформированы в рамках реализации регионального проекта «Доступная медицина», стартовавшего в Нижегородской области в 2018 году по инициативе губернатора. «Поезда здоровья» начали курсировать на территории области 16 апреля и планировали продолжать работу до 15 октября, но затем было решено, что обследования населения будут проводиться в круглогодичном режиме.