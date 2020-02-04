Киев, , 15:23 — REGNUM Шестoй апелляционный административный суд Киева остановил действие приказа министерства инфраструктуры Украины об утверждении результатов конкурса по передаче в концессию Херсонского морского торгового порта.

Как сообщают украинские СМИ, соответствующее решение было принято судом накануне, 3 февраля.

Решение принято по иску «Специальной компании «Морской порт Херсон».

Официального комментария правительство относительно решения суда в настоящий момент нет.

ИА REGNUM напоминает, что в январе в концессию были переданы первые два порта на Украине: морской порт «Ольвия» в Николаеве — катарской компании «QTerminals»; а Херсонский морской торговый порт— грузино-швейцарская компания «Рисоил-Херсон».

В правительстве уже заявили, что намерены следующим сдать в концессию морской порт «Черноморск» в Одесской области, также профильное министерство готовит концессионные конкурсы в портах Мариуполя, Бердянска и Одессы.

В феврале правительство Украины определится относительно перспектив концессии аэропортов и нескольких автодорог.