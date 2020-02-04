Нур-Султан, , 15:22 — REGNUM Снижение объемов казахстанского экспорта в 2019 году связано со снижением мировых цен на нефть и ферросплавы. Об этом 4 февраля заявил министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов на расширенном заседании коллегии министерства.

По его словам, в январе-ноябре 2019 года снижение цен на нефть сократило объем экспорта на $3 млрд, уменьшение объемов выпуска плоского проката из нелегированной стали сократило экспорт на $546 млн, снижение цен на ферросплавы — на $293,9 млн.

Кроме того, экспорт товаров обрабатывающей промышленности сократился на 4,2%, или на $13,8 млрд. Вместе с тем экспорт услуг вырос на $5,8 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года внешний товарооборот Казахстана составил $97 млрд, что на 3,7% больше, чем годом ранее.

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