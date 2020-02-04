Москва, , 15:18 — REGNUM Правительственный законопроект о проведении эксперимента по безбумажному кадровому документообороту Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Речь идет о предложении Минтруда в качестве эксперимента ввести для некоторых работодателей возможность оформлять необходимые для работы и труда документов в электронном виде. Однако нововведение не коснется оформления трудовых книжек — эксперимент распространится на другие документы, связанные с трудовыми отношениями.

При этом правительство отмечает, что трудовые и ученические договоры, а также договоры о материальной ответственности можно будет заключать дистанционно — онлайн, заверив электронной подписью работодателя и работника.

Законопроект предлагает провести эксперимент в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Участвовать в эксперименте смогут работодатели, которые добровольно на это согласились. Для ведения электронного документооборота предлагается использовать информационную систему работодателя или использовать электронный сервис «Работа в России».

Ранее Госдума приняла закон по переходу на электронные трудовые книжки.