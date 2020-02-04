Ханты-Мансийск, , 15:17 — REGNUM В Югре наметили предложения по реализации программы «Сотрудничество» на 2020−2023 годы. Соответствующее распоряжение правительства ХМАО опубликовано на официальном сайте региональных властей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, предлагается в 2020 году направить на социальную поддержку отдельных категорий северян 7,9 млрд рублей.

На строительство региональных дорог предлагается затратить 2,1 млрд рублей. Сюда входит на 2020 год реконструкция автомобильной дороги Советский — Ловинское за 1,8 млрд рублей, строительство дороги Урай — г. Советский за 70 млн рублей, Приобье — Игрим за 49,5 млн рублей, Югорск — Советский — Верхнеказымский, участок км 475 (п.Сосновка) — граница Ханты-Мансийского автономного округа за 100 млн рублей.

На организацию транспортного обслуживания предлагается затратить более одного миллиарда рублей. А именно на субсидии пассажирских перевозок внутренним водным транспортом — 76,8 млн рублей, авиарейсов — 570 млн рублей, строительство железнодорожного вокзала в Нягани — 288,7 млн рублей на первом этапе и 99,2 млн рублей на втором, а также строительство авторечвокзала в посёлке Берёзово за 5,4 млн рублей.

На больницу в Горноправдинске — 748 млн рублей, на знаменитый долгострой — центральную больницу в Нижневартовске (1 и 2 очереди) — 6,1 млрд рублей.

Объём программы «Сотрудничество» по последним, утверждённым в конце прошлого года, данным составляет на 2020 год 42,3 млрд рублей. Правительство Югры претендует в этом году на более 22 млрд рублей.

Напомним, финансируется программа «Сотрудничество» Югрой и Ямалом, которые перечисляют в бюджет Тюменской области 29,5% налога на прибыль организаций. Из общей копилки затем финансируются совместные проекты.

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