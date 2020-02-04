Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM Базовый перевозчик международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону) вдвое увеличит частоту рейсов в Москву. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В сезоне весенне-летней навигации 2020 года «Азимут» планирует выполнять по два ежедневных рейса в российскую столицу», — уточнили в пресс-службе.

Новый рейс во «Внуково» будет включён в вечернее расписание. В период с 29 марта по 29 мая перелёты будут осуществляться пять раз в неделю, с 30 мая до окончания весенне-летней навигации добавят ещё один день.

Всего в 2019 году авиаперелётами в Москву воспользовались более 1,6 млн пассажиров ростовского аэропорта «Платов».