Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:28 — REGNUM В рамках проекта Сельского энергетического агентства Танзании (REA) в 8587 деревень было проведено электричество. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление министра энергетики восточноафриканской страны Медарда Калемани.

Выступая с отчетом о реализации министерских проектов развития в последние четыре года, Калемани сообщил, что в рамках данной программы электричество планируется провести в 12 268 деревень.

Он добавил, что впоследствии правительство продолжит подсоединять жителей деревень к энергосети, чтобы предоставить им больше шансов реализовать свои экономические возможности.

По данным министерства, к 2014 году лишь в 562 деревнях по всей Танзании было электричество, однако к 2015 году число деревень, куда было проведено электричество возросло до 2018.

«Мы достигли больших успехов, если сравнить с состоянием на 2014, 2015 гг, сейчас ситуация совершенно другая, жители большинства сельских районов получили доступ к электроэнергии, и сейчас мы находимся на завершающей стадии процесса, проводя электричество в оставшиеся деревни, мы намерены обеспечить электричеством все деревни страны к 2021 году», — заявил Калемани.

Он добавил, что проведение электричества в деревни осуществляется в рамках проекта по переносу предприятий из городов в деревни, где происходит непосредственная заготовка сырья для производства.

«Нельзя строить завод по переработке хлопка в городе, ведь хлопок выращивают в деревнях, и это [строительство предприятий] поможет многим молодым людям получить рабочие места и не бежать в города, так как они (предприятия) смогут использовать электричество для своей деятельности в деревнях», — подчеркнул Калемани.