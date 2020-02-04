Джакарта, , 15:09 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что инвестиции Японии в сфере рыболовства и туризма на острове Натуна начнутся в 2020 году, сообщает Antara.

Лухут Бмнсар Панджаитан встретился с послом Японии в Индонезии Масафуми Исии.

Посол Японии в Индонезии заявил, что инвестиции в страну были довольно значительными и достигли 4,1 млрд долларов США в 2019 году.

Ранее во время визита министра иностранных дел Японии в Джакарту правительство Индонезии призвало Японию увеличить инвестиции в отдаленные острова, включая Натуна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо обсудил расширение экономического сотрудничества с Японией во время встречи с представителями японско-индонезийской ассоциации (Japinda) в президентском дворце в Джакарте.

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