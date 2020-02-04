Киев, , 15:08 — REGNUM С 1 мая 2020 года на Украине у потребителей газа появятся альтернативные поставщики «голубого топлива», и люди сами будут выбирать, у кого его покупать.

Об этом вечером 3 февраля в эфире одного из телеканалов Украины заявил министр энергетики страны Алексей Оржель.

«Это даст возможность потребителям выбирать самый низкий тарифный минимум среди различных поставщиков газа», — отметил министр.

Оржель предположил, что среди таких поставщиков газа могут оказаться облэнерго (компании, которые поставляют населению электрическую энергию) и даже госкомпания «Укрпочта».

»Они должны конкурировать за вас. Если вы покупаете у одной компании электрическую энергию и газ, они сделают скидку… Поставщиком может стать «Укрпочта» — она доходит до каждого, она доносит до каждого украинца счет. Это означает, что она может собрать товары в один пакет и сказать: «Покупайте у меня, у меня дешевле»», — пояснил чиновник.

Ранее, отметил он, такую рыночную систему на Украине было ввести невозможно, поскольку «цена для населения очень долго была субсидированной».

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины заявляли, что с 1 мая 2020 года на Украине будет полностью рыночная цена газа, одинаковая как для промышленности, так и для населения. Это шаг является одним из требований МВФ в Киеву для продолжения сотрудничества. Ввиду того, что сейчас рыночная цена на газ достаточно низкая, эти планы властей не вызывают у населения особого недовольства.