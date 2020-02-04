Сеул, , 14:58 — REGNUM Аналитики Oxford Economic понизили прогноз темпов экономического роста Южной Кореи в 2020 году с 2,2% до 2%, сообщает KBS.

По прогнозам экспертов, темпы ростов экономики страны сохранятся на уровне прошлого года.

«Экспорт Южной Кореи продолжает падать на протяжении четырнадцати месяцев подряд. В январе текущего года экспорт страны сократился на 6,1%, — говорится в докладе. — Мы предполагаем, что закрытие заводов в Китае и перебои с поставками также нанесут серьезный удар по автопрому Южной Кореи».

Аналитики отмечают, что распространение коронавируса могут оказать значительное негативное влияние на мировую экономику, сокращение объёмов китайского импорта и спад в туристической отрасли.