Киев, , 15:09 — REGNUM Введенная на Украине цена на газ по условной формуле «Амстердам плюс» не имеет отношения ни к рынку, ни к поставщикам со специальными обязанностями — это просто волюнтаристское решение правительства Гончарука и «Нафтогаза».

Такое заявление сегодня, 4 февраля, сделал украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук, комментируя последние решения властей.

Эксперт утверждает, что формула «Амстердам плюс» — это по сути даже не формула, поскольку никакого официального и регламентированного расчета стоимости цены газа нет.

«То есть, она фактически незаконна. Есть данные и расчеты «Нафтогаза», но они не закреплены решением правительства… Расчеты, которые предоставил «Нафтогаз» вызывают больше вопросов. Главный вопрос: почему ориентиром определен хаб TTF в Нидерландах?», — отмечает Корольчук.

Он напоминает, что власть признает — по сути Украина выполняет свои обязательства перед МВФ по установлению свободного рынка газа, и привязка к хабу TTF — это фактически один из шагов установления рынка газа в стране.

«Цель такого решения — дать возможность компаниям-трейдерам продавать газ в Украине с большой наценкой», — добавил также специалист.

ИА REGNUM напоминает, что в конце января правительство Украины утвердило новую методику расчета стоимости газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Согласно документу, Кабинет министров обязал «Нафтогаз Украины» продавать газ не выше цены на нидерландском газовом хабе TTF с наценкой порядка двух процентов.