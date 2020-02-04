Берлин, , 14:46 — REGNUM Серебряная монета художника Артура Аналта, выпущенная Банком Латвии, была признана «Монетой года» на 37 международном конкурсе монет Coin of the Year Awards (COTY) в Берлине. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, в октябре 2019 года специальный комитет COTY отобрал из поданных для участия в конкурс более чем 1000 монет по 10 для участия в 10 номинациях.

«Медовая монета» была признана победителем в номинации «Самая художественная монета года», а также «Монета года».

Латвийская Medus monēta (медовая монета) — позолоченный серебряный денежный знак, достоинством 5 евро. Всего с 1993 года Банк Латвии выпустил 98 коллекционных лата и 35 монет в евро. Все эти монеты вряд ли будут фактически введены в обращение, поскольку по сути являются произведениями искусства и пользуются большим спросом у нумизматов. Характеристики этих денежных знаков — цвет, диаметр, вес, материал и т. д. существенно отличаются от характеристик тиражных монет.