Краснодар, , 14:39 — REGNUM Дефицита товаров из-за приостановки поставок из Китая в Краснодарском крае не ожидают, сообщила 4 февраля пресс-служба администрации региона.

«Дефицита продуктов из-за приостановки поставок из Китая у нас на Кубани не будет. У большинства торговых сетей края доля импорта из Китая ниже 1%, и в основном это непродовольственные товары. Сейчас компании рассматривают варианты замены китайской продукции на аналогичную из других стран. Что касается фруктов и овощей, то здесь в принципе мы проблем не видим. У нас достаточно своей качественной продукции», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Ранее крупные российские ритейлеры заявили о смене поставщиков из Китая в связи с распространением коронавируса.

Между тем, в ряде регионов России из-за приостановки товаров из Китая растут цены на продовольствие. Так, в Якутии цены на огурцы достигли 350 рублей за килограмм, на помидоры — 500 рублей.