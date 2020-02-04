Нур-Султан, , 14:31 — REGNUM 15 агро-логистических центров планируется создать в регионах Казахстана, что будет способствовать стабилизации цен на социально значимые товары. Об этом 4 февраля заявил министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов на заседании правительства.

По его словам, для стабилизации цен необходимо создание современной инфраструктуры хранения и доставки товаров до потребителей. Министр считает, что создание подобной инфраструктуры избавит от неэффективных посредников.

Султанов добавил, что в стране ведется работа по созданию товаропроводящей системы. В частности, 15 агро-логистических центров планируется построить вблизи производителей. Здесь товар будет собираться, храниться и проходить первичную обработку. Сеть будет дополнена оптово-распределительными центрами, которые станут местом встречи производителей и покупателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля Бахыт Султанов заявил, что цены на китайские товары в Казахстане выросли из-за недобросовестных предпринимателей, которые обосновывают повышение цен якобы закрытием границы, тогда как для движения товаров граница открыта.