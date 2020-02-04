Калуга, , 17:55 — REGNUM В Калужской области судебные приставы помогли в 2019 году вернуть четырём тысячам жителей региона долги по зарплате с недобросовестных работодателей на сумму более 149 млн рублей, что на 50 млн рублей больше, чем за 2018 год. Об этом 4 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

В 2019 году в структурных подразделениях ведомства приставов находилось 5352 исполнительных производства о взыскании заработной платы, что почти на 100 исполнительных производство больше, чем в 2018 году. На начало 2019 года по 169 исполнительным производствам о взыскании задолженностей по зарплате имущество организаций-должников передано на реализацию или находится в стадии оценки.

«К организациям и к индивидуальным предпринимателям, имеющим долги по зарплате, судебными приставами применялся комплекс мер принудительного исполнения, в том числе наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, арест имущества и привлечение руководителей организаций к уголовной ответственности», — сказала Любовь Скакун.

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