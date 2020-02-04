Москва, , 14:20 — REGNUM Дать правильное определение понятию «инфляции» могут 41% жителей России. При этом 78% в общих чертах знают, что такое инфляция, свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Верно названные гражданами РФ причины роста инфляции — это печать необеспеченных денег, обесценивание денег вследствие выдачи слишком большого числа кредитов, сговор монополистов с целью установки высоких цен на основные товары. Неверно указанные причины — обесценивание рубля из-за западных санкций, сокращение валютных поступлений в страну, а также дефицит товаров.

28% верно указали эффективные способы её сдерживания государством — это повышение ключевой ставки ЦБ РФ, неувеличение денежной массы в экономике, регулирование цен на продукты питания, установка максимально допустимой наценки на продукты питания, компенсация роста цен увеличением пенсий и зарплат бюджетникам.

В опросе в декабре 2019 года приняли участие 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России не знают текущий уровень инфляции в стране. 19% считают, что приблизительно знают. Точную цифру смогли назвать лишь 7%.

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