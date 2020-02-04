Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:20 — REGNUM К 31 января 2020 года 72% всех активных СИМ-карт в Танзании было активировано с помощью отпечатка пальца, как того требуют новые правила. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление заместителя министра строительства, перевозок и коммуникаций Танзании в парламенте.

По словам Аташасты Ндитийе, к 1 февраля был активирован 31 миллион из 43 миллионов всех СИМ-карт в Танзании.

Как сообщают журналисты издания, кампания по регистрации СИМ-карт с помощью отпечатков пальцев была начата в мае 2019 года под руководством Коммуникационного совета Танзании. А 20 января 2020 года был завершен крайний срок активации. После чего, по словам журналистов, начались поэтапные отключения неактивированных СИМ-карт.

Ндитийе сообщил, что в рамках первой очереди отключений было заблокировано более 6,1 миллионов СИМ-карт, добавив, что к 3 февраля будут заблокированы все 12 миллионов неактивированных СИМ-карт.

Напомним, что к моменту первой очереди отключений было активировано около 50% всех СИМ-карт, как сообщал глава Управления коммуникациями Танзании Джеймс Кабила.

В своем заявлении Ндитийе добавил, что данная кампания проводится в интересах безопасности пользователей мобильных телефонов.

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