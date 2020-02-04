Ташкент, , 14:08 — REGNUM Инвесторы из Китая пообещали изучить проекты, представленные хокимиятом (администрацией) Ташкента 3 февраля, сообщили в пресс-службе городского хокимията.

3 февраля хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артикходжаев встретился с президентом компании Xinjiang Hualing Industry & Trade (Group) Co Ми Эн Хуа, который выразил интерес к проектам торгового комплекса и гостиницы.

В администрации Ташкента потенциальным инвесторам представили проект логистического центра на границе между Узбекистаном и Казахстаном, где также планируется построить пункт сортировки сельскохозяйственных изделий. Кроме того, китайским инвесторам представили проект реконструкции гостиницы «Чорсу».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе гостиница «Чорсу» была выставлена в Узбекистане за 1 сум (6,5 копейки). Ранее строительством гостиницы занималась турецкая компания, которая не выполнила своих обязательств.

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