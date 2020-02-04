Москва, , 14:03 — REGNUM Большинство жителей России не знают текущий уровень инфляции в стране. 19% считают, что приблизительно знают. Точную цифру смогли назвать лишь 7%, показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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При этом рост цен за последний год замечали 67% жителей России. 78% заявили, что знают, что такое инфляция. Однако правильное определение инфляции смогли дать только 41% опрошенных.

Большинство тех, кто дал правильное определение инфляции, знают, что является ее главными причинами (80%), если говорить о населении в целом, это — 33%.

Опрос проведен в декабре 2019 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, инфляция в России в 2019 году составила 3%.

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