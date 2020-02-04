Москва, , 14:02 — REGNUM Дилеры отечественных фабрик матрасов предложили новый формат доставки габаритных товаров, который, по мнению поставщиков, позволит эффективно расширить географию заказов и заинтересовать целевую аудиторию. В том числе, за счет регионов.

Как отмечают дилеры, причин для внедрения нововведений несколько. Изготовление матраса занимает всего 30 минут, но из-за лишних звеньев, которые тормозят процесс, сроки доставки готового продукта конечному клиенту затягиваются.

Ожидание предоплаты от клиента, обработка заказа, отправка в производство, включение в доставку и прочее отнимает время, поэтому оптимизация процесса необходима.

Отказаться от предоплаты — ответственный шаг, подчеркивают производители. Матрас — гигиенический товар, который нельзя вернуть или обменять, поэтому ненужные модели пришлось бы утилизировать силами магазинов.

Предприниматели посчитали, что отказы в среднем составят 3%, но покупатель получит дополнительный стимул к покупке и, при увеличивающемся спросе, затраты будут компенсированы.

Фабрики также изменили формат работы. Чтобы оптимизировать деятельность предприятий, на фабриках приняли решение внедрить систему, при которой все исполнители делятся на небольшие группы и выполняют работы короткими временными циклами.

Согласно новой схеме, на производстве матрасов это выглядит таким образом. От магазина поступает заявка на пошив матраса. Группа рабочих получает заказ и в течение 15 минут шьет изделие. Параллельно этому ответственное за логистику подразделение рассчитывает маршрут на доставку. После пошива изделие уходит к группе, которая изготавливает чехлы. Предмет десять минут обшивают и отправляют к ответственному за упаковку товара персоналу. После них матрас уходит на доставку. Лишние звенья в процессе получения заказа и его непосредственного производства теперь отсутствуют.

Дилеры отказались от собственного склада, чтобы передать доставку товара производителю. Заказы уходят к покупателю с производства или склада изготовителя.

По схожей системе уже давно работают крупные производители матрасов на Западе, к которым относятся такие известные бренды, как Sealy, Sleepeezee, Altrenotti и др.

На российском рынке внедрить подобную схему попробовал «Матрас.ру», но опробовать ее на начальном этапе удалось только в Москве, позже — в Санкт-Петербурге.

В регионы доставлять матрасы по новой схеме было дорого и затруднительно. Тогда магазины научились скручивать модели в рулон, в том числе изделия с пружинным блоком. За счет уменьшения габаритов товаров стоимость доставки упала в три раза, что увеличило рынок и объем заказов, отмечают предприниматели.