Сеул, , 14:05 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее изъяли 116,7 кг метамфетамина, сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

По их словам, это второй по величине показатель после 2018 года. Известно, что в 2010 году Таможенная служба Южной Кореи изъяла 6,4 кг метамфетамина, в 2013 году — 30,1 кг, а в 2018 году — 222,9 кг.

Количество попыток провести контрабандой метамфетамин весом более 1 кг увеличилось до 22 случаев, что на шесть случаев больше, чем годом ранее.

79,5% контрабандистов пытались провести наркотик в страну в своих телах или багаже, 15% — отправляли почтой, 5,5% — использовал грузовые перевозки.

Специалисты отмечают, что 68,2 кг наркотиков поступило из Малайзии, 13,7 кг — из США, 11,5 кг — из Таиланда, 7,6 кг — из Лаоса и 6,4 кг — из Камбоджи.