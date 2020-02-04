Чебоксары, , 13:55 — REGNUM По состоянию на конец января 2020 года число бедных в Чувашии составляет 17,8% от общей численности населения или 219 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в минтруде республики со ссылкой на предварительные данные Чувашстата.

Отмечается, что в течение 2019 года число малоимущих граждан в регионе сократилось на 8,3 тыс. человек или на 0,6 процентных пункта. Причём в течение трёх лет с 2016 года число бедных сократилось на 14 тыс. граждан или на 1 процентный пункт.

С 2020 года Чувашия включилась в пилотный проект Минтруда РФ по борьбе с бедностью. На реализацию проекта из федерального бюджета будет направлено 372,37 млн рублей, сумма республиканского софинансирования составит 3,83 млн рублей. На эти средства планируется заключить 3,8 тыс. социальных контрактов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова констатировала, что в России около 18,5 млн граждан находятся за чертой бедности. Она добавила, что подавляющее большинство из этой категории лиц или около 70−80% составляют семьи, имеющие детей.