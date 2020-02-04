Москва, , 13:53 — REGNUM Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о внесудебной процедуре банкротства физлиц в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Законопроект устанавливает, что процедуру банкротства граждан должен проводить арбитражный управляющий, а не суд. Так, если долг гражданина составляет от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, то кредиторы могут инициировать процедуру банкротства. Вести ее будет арбитражный управляющий — данные о начале процедуры он разместит в специальной системе и предоставляет гражданину год для улучшения финансовой ситуации. В случае улучшения процедура банкротства может быть остановлена, в противном случае спустя год гражданин будет признан банкротом.

При этом, как отмечали авторы инициативы, процедура будет бесплатной для граждан — это сделано специально, так как сегодня при банкротстве гражданину необходимо заплатить порядка 100 тыс. рублей только за процедуру. В результате закон о процедуре банкротства физлиц на практике часто не работает.

Госдума рассмотрит инициативу в первом чтении на пленарном заседании 6 февраля.