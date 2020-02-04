Петропавловск-Камчатский, , 13:48 — REGNUM Производство муки возобновят на Камчатке. Инвестиционный проект получил статус особо значимого, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Для Камчатки крайне важно возобновить такое производство — мука на полуострове не производится уже много лет её приходится завозить с материка, что сказывается на цене хлеба и его качестве. Проектная мощность производства, которое планируют запустить в кратчайшие сроки, составит 15 тыс. тонн, далее предприниматели намерены выйти на 40 тыс. тонн в год. При реализации проекта будет создано 45 новых рабочих мест, а до 2038 года в бюджет региона поступит, согласно расчетам, более 380 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM в январе 2019 года на Камчатке подорожал хлеб. Подорожал «главный продукт» и в январе 2020 года. Это связано с тем, что муку на Камчатку приходится завозить, к тому же она существенно подорожала.